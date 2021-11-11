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В Киеве на смотровых площадках установят бинокли – КГГА

Четверг, 11 ноября 2021, 14:13
Фото stezhkamu.com

На смотровых площадках в туристических местах Киева установят оптические приборы на средства инвестора.

Источник: сайт Киевской администрации

Детали: Установить смотровые бинокли планируют на:

  • улице Владимирской, 2 (возле Национального музея истории Украины);
  • Андреевском спуске, 23 (возле Андреевской церкви);
  • улице Десятинной, 12 (возле Аллеи художников);
  • Боричевом спуске, 10-А;
  • в парке "Владимирская горка" (в трех местах: у детской площадки, у памятника князю Владимиру и у беседки);
  • улице Большой Житомирской, 20-А;
  • Оболонской набережной, 33;
  • парковом пешеходном мосте на о. Труханов через Днепр (в двух местах).

Сейчас КП "Киевское инвестиционное агентство" должно разработать и согласовать со структурными подразделениями КГГА ориентировочные технико-экономические показатели, возможные предпроекные предложения и заключения по объекту инвестирования.

А инвестиционная комиссия должна провести конкурс по отбору инвестора.

Украинская правда
Темы: Киевинвестиции
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