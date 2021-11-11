В Киеве на смотровых площадках установят бинокли – КГГА
Четверг, 11 ноября 2021, 13:13
На смотровых площадках в туристических местах Киева установят оптические приборы на средства инвестора.
Источник: сайт Киевской администрации
Детали: Установить смотровые бинокли планируют на:
- улице Владимирской, 2 (возле Национального музея истории Украины);
- Андреевском спуске, 23 (возле Андреевской церкви);
- улице Десятинной, 12 (возле Аллеи художников);
- Боричевом спуске, 10-А;
- в парке "Владимирская горка" (в трех местах: у детской площадки, у памятника князю Владимиру и у беседки);
- улице Большой Житомирской, 20-А;
- Оболонской набережной, 33;
- парковом пешеходном мосте на о. Труханов через Днепр (в двух местах).
Сейчас КП "Киевское инвестиционное агентство" должно разработать и согласовать со структурными подразделениями КГГА ориентировочные технико-экономические показатели, возможные предпроекные предложения и заключения по объекту инвестирования.
А инвестиционная комиссия должна провести конкурс по отбору инвестора.
Украинская правда