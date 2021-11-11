Україна посилює кордон з Білоруссю 8 тисячами правоохоронців та вертольотами

Кордон України з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії, поліцейських та 15 вертольотів.

Джерело: сайт МВС з посиланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського

Пряма мова Монастирського: "Ми посилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тисяч військовослужбовців та поліцейських".

Деталі: За словами міністра, кордон додатково охоронятимуть 3 тисячі прикордонників, 3,5 тисячі нацгвардійців та 2 тисячі поліцейських.

Фото МВС

Також чергуватиме авіація МВС, зокрема 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, за необхідності, перекидатимуть правоохоронців та військовослужбовців на кордон.

Монастирський нагадав, що додаткові сили МВС перекинула на кордон відповідно до рішення РНБО щодо посилення охорони кордону на напрямках потенційного руху незаконних мігрантів з Білорусі.

Фото МВС

За його словами, такі дії дозволять стримати нелегальних мігрантів, однак для комплексного вирішення потрібно збудувати надійний сучасний "інтелектуальний кордон" з Росією та Білоруссю.

Для фінансування цього проєкту потрібно 17 млрд грн. За словами Монастирського, ці кошти виділять з бюджету.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що на сьогодні загрози для України з боку Білорусі немає – "ситуація стабільна та контрольована".

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