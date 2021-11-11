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Украина усиливает границу с Беларусью 8 тысяч правоохранителей и вертолетами

Четверг, 11 ноября 2021, 14:53
Фото МВД

Границу Украины с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тысяч военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии, полицейских и 15 вертолетов.

Источник: сайт МВД со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского

Прямая речь Монастырского: "Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских".

Детали: По словам министра, границу будут дополнительно охранять 3 тысячи пограничников, 3,5 тысячи нацгвардейцев и 2 тысячи полицейских. 

 
Фото МВД

Также будет дежурить авиация МВД, в частности 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и при необходимости будут перебрасывать правоохранителей и военнослужащих на границу.

Монастырский напомнил, что дополнительные силы МВД перебросило на границу в соответствии с решением СНБО относительно усиления охраны границы на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из Беларуси. 

 
Фото МВД

По его словам, такие действия позволят сдержать нелегальных мигрантов, однако для комплексного решения нужно построить надежную современную "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью.

Для финансирования этого проекта нужно 17 млрд. грн. По словам Монастырского, эти средства будут выделены из бюджета.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что на сегодняшний день угрозы для Украины со стороны Беларуси нет – "ситуация стабильная и контролируемая".

Предыстория: 

  • 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток штурма границы, которые оказались неудачными, они разбили лагерь и остаются в нем.
  • В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.

Украинская правда
Темы: БеларусьграницаМВД
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