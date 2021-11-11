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На зйомках телешоу затримали "сваху", яка одружувала українок з іноземцями

Четвер, 11 листопада 2021, 14:00
На зйомках телешоу затримали сваху, яка одружувала українок з іноземцями
фото прокуратури

Правоохоронці викрили схему легалізації в Україні іноземців через фіктивні шлюби з українками, організаторку затримано.

Джерело: Державна прикордонна служба, Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Зазначається, що організаторку затримали 10 листопада під час зйомок одного з відомих в Україні телепроєктів (за даними джерела УП - після зйомок реаліті-шоу "Супермама" -ред.), під час отримання нею за незаконну махінацію 40 тисяч гривень. Гроші жінка одразу заховала собі під білизну.

Слідство встановило, що жінка 1969 року народження разом зі спільниками організувала злочинну схему незаконного переправлення іноземців через державний кордон України.

Учасники схеми пропонували фіктивні шлюби іноземцям, які мали намір потрапити в Україну, але не мали на те законних підстав.

Кожен учасник схеми отримував свою частку нелегального заробітку, при цьому жінка, яка виступала фіктивною дружиною, мала отримати - 200 доларів США, а спільник, який шукав потенційних дружин - 50 доларів.

У ДПСУ уточнюють, що організаторку схеми помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі за місцем проживання затриманої проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службапрокуратураКиїв
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