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На съемках телешоу задержали "сваху", которая женила украинок на иностранцах

Четверг, 11 ноября 2021, 15:00
фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили схему легализации в Украине иностранцев через фиктивные браки с украинками, организатор задержана.

Источник: Государственная пограничная служба, Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Отмечается, что женщину-организатора задержали 10 ноября во время съемок одного из известных в Украине телепроектов (по данным источника УП - после съемок реалити-шоу "Супермама" -ред.), во время получения ею за незаконную махинацию 40 тысяч гривен. Деньги злоумышленница она пыталась спрятать под бельем.

Следствие установило, что женщина 1969 года вместе с сообщниками организовала преступную схему незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины.

Участники схемы предлагали фиктивные браки иностранцам, которые намеревались попасть в Украину, но не имели для этого законных оснований.

Каждый участник схемы получал свою долю нелегального заработка, при этом женщина, выступавшая фиктивной женой, должна была получить – 200 долларов США, а сообщник, который искал потенциальных жен – 50 долларов.

В ГПСУ уточняют, что организаторша схемы помещена в изолятор временного содержания.

По месту жительства задержанной проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения.

Украинская правда
Темы: Пограничная службапрокуратураКиев
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