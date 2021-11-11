Чоловік стріляв у працівників обленерго, щоб не відключали його будинок

У Харківській області власник будинку вистрілив із пневматичної зброї в працівників "Харківобленерго", щоб завадити їм відключити його будинок від електромереж.

Джерело: пресслужба "Харківобленерго"

Деталі: Працівники компанії розповіли про інцидент, що трапився 10 листопада. За словами електриків, мешканець с. Рокитне здійснив самовільне підключення будинку до електромереж. Під час спроб відключити його помешкання від мереж чоловік чинив спротив.

Коли працівники виходили з машини, чоловік почав стріляти в них з пневматичної зброї. Куля потрапила одному з працівників у руку.

Поліція скерувала дізнавачів до правопорушника та відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".