Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мужчина стрелял в сотрудников облэнерго, чтоб не отключали его дом

Четверг, 11 ноября 2021, 16:22

В Харьковской области владелец дома выстрелил из пневматического оружия в работников Харьковоблэнерго, чтобы помешать им выключить его дом от электросетей.

Источник: прессслужба "Харьковоблэнерго"

Детали: Работники компании рассказали об инциденте, произошедшем 10 ноября. По словам электриков, житель с. Ракитное совершил самовольное подключение дома к электросетям. При попытках выключить его жилье от сетей мужчина сопротивлялся.

Когда работники выходили из машины, мужчина начал стрелять в них из пневматического оружия. Пуля попала одному из работников в руку.

Полиция направила дознавателей к правонарушителю и открыла уголовное производство по статье "Хулиганство".

Украинская правда
Темы: криминалХарьковская областьоблэнерго
powered by lun.ua
Главное сегодня

Израиль жестко отреагировал на антисемитский марш националистов в Польше

Россия предоставит Лукашенко истребители и оружие – росСМИ

Грузинские чиновники рассказали о состоянии Саакашвили

Главные новости субботы и ночи: Лукашенко о возможной войне в Беларуси, граница с Польшей

Россия — на первом месте в мире по смертности от covid

Количество погибших во взрыве в Сьерра-Леоне возросло до 144

Все новости...
криминал
Нашли повешенным кузена недавно умерших мэра Кривого Рога и его брата
СБУ сымитировали нападение на депутата в Херсонской области, чтобы задержать заказчика
Семь лет тюрьмы получил мужчина, угрожавший поджечь заложников в игорном зале
Последние новости
11:21
фотоГибридные войска РФ открыли огонь по жилым домам, люди оказались под завалами
10:58
Снежные барсы умерли от ковида в одном из зоопарков США
10:36
В нефтегазовую отрасль будет инвестировано около 2 млрд гривен
10:29
Израиль жестко отреагировал на антисемитский марш националистов в Польше
10:16
Погода: на Украину надвигается постепенное похолодание
09:47
Россия предоставит Лукашенко истребители и оружие – росСМИ
09:19
В Италии тысячи людей протестовали против ковид-ограничений
08:52
Грузинские чиновники рассказали о состоянии Саакашвили
08:23
Ковид: в Украине почти 15 тысяч новых заражений, 403 человека умерли
08:00
Главные новости субботы и ночи: Лукашенко о возможной войне в Беларуси, граница с Польшей
Все новости...