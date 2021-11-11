Мужчина стрелял в сотрудников облэнерго, чтоб не отключали его дом
Четверг, 11 ноября 2021, 15:22
В Харьковской области владелец дома выстрелил из пневматического оружия в работников Харьковоблэнерго, чтобы помешать им выключить его дом от электросетей.
Источник: прессслужба "Харьковоблэнерго"
Детали: Работники компании рассказали об инциденте, произошедшем 10 ноября. По словам электриков, житель с. Ракитное совершил самовольное подключение дома к электросетям. При попытках выключить его жилье от сетей мужчина сопротивлялся.
Когда работники выходили из машины, мужчина начал стрелять в них из пневматического оружия. Пуля попала одному из работников в руку.
Полиция направила дознавателей к правонарушителю и открыла уголовное производство по статье "Хулиганство".
Украинская правда