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Мужчина стрелял в сотрудников облэнерго, чтоб не отключали его дом

Четверг, 11 ноября 2021, 15:22
Мужчина стрелял в сотрудников облэнерго, чтоб не отключали его дом

В Харьковской области владелец дома выстрелил из пневматического оружия в работников Харьковоблэнерго, чтобы помешать им выключить его дом от электросетей.

Источник: прессслужба "Харьковоблэнерго"

Детали: Работники компании рассказали об инциденте, произошедшем 10 ноября. По словам электриков, житель с. Ракитное совершил самовольное подключение дома к электросетям. При попытках выключить его жилье от сетей мужчина сопротивлялся.

Когда работники выходили из машины, мужчина начал стрелять в них из пневматического оружия. Пуля попала одному из работников в руку.

Полиция направила дознавателей к правонарушителю и открыла уголовное производство по статье "Хулиганство".

Украинская правда

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Темы: криминалХарьковская областьоблэнерго
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