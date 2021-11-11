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ЄС може ввести санкції проти головного аеропорту Білорусі - Reuters

Четвер, 11 листопада 2021, 15:59
ЄС може ввести санкції проти головного аеропорту Білорусі - Reuters
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. AFP Via Getty Images

Європейський Союз розглядає питання про введення санкцій проти головного аеропорту Білорусі у зв’язку з міграційною кризою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агентству Reuters заявили у четвер два дипломати, ознайомлені з обговоренням у ЄС.

Зараз ЄС завершує новий, п'ятий раунд санкцій щодо найвищих посадових осіб Білорусі та державної авіакомпанії "Белавіа", вони можуть бути схвалені наступного тижня.

ЄС також розглядає шостий санкційний пакет, який може включати наказ для фірм ЄС про припинення постачання до національного аеропорту Мінська, повідомили два дипломати.

Один високопоставлений дипломат сказав, що санкції щодо мінського аеропорту можуть перекрити фінансування, постачання та обладнання ЄС. Більше подробиць співрозмовник агентства не надав.

Відомо, що німецька Lufthansa Cargo займається наземним та вантажним обслуговуванням у аеропорту Мінська.

За словами одного з дипломатів, також розглядається питання про проведення позачергового саміту 27 лідерів ЄС, тоді як Євросоюз також обговорює, чи використовувати свої спільні механізми фінансування для будівництва прикордонних загороджень на кордоні з Білоруссю.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив вжити заходів у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав ЄС у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьсанкціїПольщаЄС
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