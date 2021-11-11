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ЕС может ввести санкции против главного аэропорта Беларуси - Reuters

Четверг, 11 ноября 2021, 15:59
ЕС может ввести санкции против главного аэропорта Беларуси - Reuters
Самопровозглашённый президент Александр Лукашенко. AFP via Getty Images

Европейский Союз рассматривает вопрос о введении санкций против главного аэропорта Беларуси в связи с миграционным кризисом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Reuters заявили в четверг два дипломата, ознакомленных с обсуждением в ЕС.

Сейчас ЕС завершает новый, пятый раунд санкций в отношении высших должностных лиц Беларуси и государственной авиакомпании "Белавиа", они могут быть одобрены на следующей неделе.

ЕС также рассматривает шестой санкционный пакет, который может включать приказ для фирм ЕС о прекращении поставок в национальный аэропорт Минск, сообщили два дипломата.

Один высокопоставленный дипломат сказал, что санкции в отношении минского аэропорта могут перекрыть финансирование, поставки и оборудование ЕС. Больше подробностей собеседник агентства не предоставил.

Известно, что немецкая Lufthansa Cargo занимается наземным и грузовым обслуживанием в аэропорту Минска.

По словам одного из дипломатов, также рассматривается вопрос о проведении внеочередного саммита 27 лидеров ЕС, в то время как Евросоюз также обсуждает, использовать ли общие механизмы финансирования для строительства пограничных заграждений на границе с Беларусью.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который уже находится под международными санкциями за подавление протестов, пригрозил принять ответные меры против любых санкций, в том числе путем прекращения транзита природного газа через Беларусь.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства ЕС в ответ на санкции, введенные против Минска.

Темы: БеларусьсанкцииПольшаЕС
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