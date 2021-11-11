В Україні створюватимуть бойових роботів

ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, ТОВ "Інноваційний холдинг Sikorsky Challenge і проект "Мобільні бойові роботи" працюватимуть разом над втіленням 5 інноваційних ідей для оборонної сфери, серед яких виробництво бойових мобільних роботів.

Джерело: "Укроборонпром"

Деталі: Представники заводу "Меридіан", який входить до складу концерну "Укроборонпром", холдингу Sikorsky Challenge і команди розробників проєкту "Мобільні бойові роботи" підписали договір про співпрацю. Це стало першим кроком з реалізації п’яти інноваційних вітчизняних ідей для оборонної сфери.

Проєкти були відібрані серед фіналістів конкурсу стартапів Sikorsky Challenge-2021, створених українськими науковцями й винахідниками.

Ці розробки пройшли попередній відбір, під час якого фахівці оцінювали їхню інноваційність, технологічну завершеність, можливість розгортання виробництва на потужностях "Меридіану" тощо.

Найпершим планують реалізувати проект "Мобільні бойові роботи".

Інші чотири проекти стосуються протидії ворожим БПЛА, розмінування територій за допомогою дронів, мережевих технологій інтелектуального відеомоніторингу повітряного простору у видимому та інфрачервоному діапазонах частот і високоточного наведення засобів ураження повітряних об'єктів, а також створення економічного електродвигуна.

Реалізовувати ці 4 проєкти планують згодом, а розпочнуть із бойових роботів.

Безекіпажні наземні компактні машини, які мають намір продукувати на підприємстві "Укроборонпрому", призначено для виконання логістичних, розвідувальних і бойових завдань, зокрема вогньової підтримки та розмінування.

Холдинг Sikorsky Challenge забезпечить маркетинговий супровід, а завод Укроборонпрому – серійне виробництво.

Пряма мова директорки з розвитку ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова Ольги Руденко: "Це має стати ще одним вдалим прикладом співпраці між наукою та виробництвом. Наш завод готовий до таких викликів.

Наш пріоритет на сьогодні – налагодження виробництва бойових мобільних роботів, які можуть стати зброєю майбутнього, значно підсилити обороноздатність нашої держави та дати потужний імпульс для подальшого розвитку інноваційних сфер економіки".