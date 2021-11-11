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В Украине будут создавать боевые роботы

Четверг, 11 ноября 2021, 16:04
В Украине будут создавать боевые роботы
Фото ukroboronprom.com.ua

ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, ООО "Инновационный холдинг Sikorsky Challenge и проект "Мобильные боевые роботы" будут работать вместе над воплощением 5 инновационных идей для оборонной сферы, среди которых производство боевых мобильных роботов.

Источник: "Укроборонпром"

Детали: Представители завода "Меридиан", который входит в состав концерна "Укроборонпром", холдинга Sikorsky Challenge и команды разработчиков проекта "Мобильные боевые роботы" подписали договор о сотрудничестве. Это стало первым шагом к реализации пяти инновационных отечественных идей для оборонной сферы.

Проекты были отобраны среди финалистов конкурса стартапов Sikorsky Challenge-2021, созданных украинскими учеными и изобретателями.

Эти разработки прошли предварительный отбор, в ходе которого специалисты оценивали их инновационность, технологическую завершенность, возможность развертывания производства на мощностях "Меридиана" и т.д.

Первым планируют реализовать проект "Мобильные боевые роботы".

Остальные четыре проекта касаются противодействия враждебным БПЛА, разминирования территорий с помощью дронов, сетевых технологий интеллектуального видеомониторинга воздушного пространства в видимом и инфракрасном диапазонах частот и высокоточного наведения средств поражения воздушных объектов, а также создания экономичного электродвигателя.

Реализовывать эти 4 проекта планируют позже, а начнут с боевых роботов.

Безэкипажные наземные компактные машины, которые намерены производить на предприятии "Укроборонпрома", предназначены для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности, огневой поддержки и разминирования.

Холдинг Sikorsky Challenge обеспечит маркетинговое сопровождение, а завод Укроборонпрома – серийное производство.

Прямая речь директора по развитию ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева Ольги Руденко: "Это должно стать еще одним удачным примером сотрудничества между наукой и производством. Наш завод готов к таким вызовам.

Наш приоритет на сегодняшний день – налаживание производства боевых мобильных роботов, которые могут стать оружием будущего, значительно усилить обороноспособность нашего государства и дать мощный импульс для дальнейшего развития инновационных сфер экономики".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Укроборонпромармияоружиенаукапроизводство
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