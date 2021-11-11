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10 країн ЄС зберегли можливості для подорожей українців – Кулеба

Четвер, 11 листопада 2021, 16:37
10 країн ЄС зберегли можливості для подорожей українців – Кулеба
фото: pixabay

Попри рішення Ради ЄС виключити Україну із "зеленого списку", який є офіційною рекомендацією для держав-членів, вже десять країн Євросоюзу вирішили зберегти можливості для подорожей українців.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter, пише "Європейська правда".

За його словами, Швеція стала десятою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для громадян України.

"Швеція залишилася відкритою для українців за повної вакцинації або негативного тесту. Вже десять держав ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше", - написав міністр.

Раніше в четвер Кулеба повідомив, що Ірландія залишила можливість в’їзду для українців з повною вакцинацією, сертифікатом про одужання або негативним ПЛР-тестом.

9-10 листопада глава МЗС повідомив про 8 країн Євросоюзу, які залишили можливість в'їзду громадянам України за тих чи інших умов. Йдеться про Австрію, Бельгію, Данію, Естонію, Кіпр, Нідерланди, Хорватію та Чехію. 

Про умови в’їзду до держав світу можна прочитати на порталі міністерства закордонних справ, який присвячений подорожам в епоху пандемії.

Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Про виключення України зі списку ЄС та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті "Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців".

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроУкраїнатуризмкоронавірусвакцинація
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