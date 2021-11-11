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10 стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев – Кулеба

Четверг, 11 ноября 2021, 16:37
10 стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев – Кулеба
фото: pixabay

Несмотря на решение Совета ЕС исключить Украину из "зеленого списка", являющегося официальной рекомендацией для государств-членов, уже десять стран Евросоюза решили сохранить возможности для путешествий украинцев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, пишет "Европейская правда".

По его словам, Швеция стала десятой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для граждан Украины.

"Швеция осталась открытой для украинцев при полной вакцинации или негативном тесте. Уже десять государств ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев. МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было как можно больше", - написал министр.

Ранее в четверг Кулеба сообщил, что Ирландия оставила возможность въезда для украинцев с полной вакцинацией, сертификатом о выздоровлении или отрицательным ПЦР-тестом.

9-10 ноября глава МИД сообщил о 8 странах Евросоюза, которые оставили возможность въезда гражданам Украины при тех или иных условиях. Речь идет об Австрии, Бельгии, Дании, Эстонии, Кипре, Нидерландах, Хорватии и Чехии.

Об условиях въезда в государства мира можно прочитать на портале министерства иностранных дел, посвященном путешествиям в эпоху пандемии.

Совет ЕС 9 ноября утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Об исключении Украины из списка ЕС и о том, какими будут правила пересечения границы, читайте в статье "Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кулеба ДмитрийУкраинатуризмкоронавирусвакцинация
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