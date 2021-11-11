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Питання виживання: Україні загрожує брак питної води

Четвер, 11 листопада 2021, 16:42
Питання виживання: Україні загрожує брак питної води
Владислава Магалецька, фото Pravo via dpss.gov.ua

Україна вже за декілька десятків років може зіткнутися з дефіцитом якісної питної води, заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька в Києві на Форумі з екології та сталого розвитку.

Джерело: Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Деталі: За словами Магалецької, зараз в Україні діють застарілі вимоги до якості води, які, до того ж, більшість постачальників не виконують. 

В Україні сьогодні діють "Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", у яких загалом відсутні 23 показники безпечності та якості питної води, що містяться у відповідних директивах ЄС.

У чинному законодавстві відсутні норми контролю показників броматів, акриламіду, багатоядерних ароматичних вуглеводнів, вінілхлориду, епіхлоргідрину, електричної провідності тощо.

Із 2021 року нормативи для 4-х показників (акриламід, вінілхлорид, епіхлоргідрин, хлорати) у Європі у 100 разів жорсткіші, ніж в Україні.

Пряма мова Магалецької: "Наші норми потребують якнайшвидшої модернізації із використанням досвіду Європейського Союзу. Держпродспоживслужба підтримує адаптацію українського законодавства до європейських норм.

Сьогодні почали прийматися рішення, які дозволять покращити ситуацію – це обмеження використання фосфатів у миючих засобах та деяких пестицидів – це, приміром, хлорпірифос. Однак, нам потрібно більш активно впроваджувати у себе європейські норми. 

Це не питання євроінтеграції, це питання виживання".

"Українська правда" в Threads

Теми: водаекологіякліматєвроінтеграціяздоров'я
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