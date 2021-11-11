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Вопрос выживания: Украине грозит нехватка питьевой воды

Четверг, 11 ноября 2021, 16:42
Вопрос выживания: Украине грозит нехватка питьевой воды
Владислава Магалецкая, фото Pravo via dpss.gov.ua

Украина уже через несколько десятков лет может столкнуться с дефицитом качественной питьевой воды, заявила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая в Киеве на Форуме по экологии и устойчивому развитию.

Источник: Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Детали: По словам Магалецкой, сейчас в Украине действуют устаревшие требования к качеству воды, которые к тому же большинство поставщиков не выполняют.

В Украине сегодня действуют "Государственные санитарные нормы и правила "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком", в которых отсутствуют 23 показателя безопасности и качества питьевой воды, которые содержаться в соответствующих директивах ЕС.

В действующем законодательстве отсутствуют нормы контроля показателей броматов, акриламида, многоядерных ароматических углеводородов, винилхлорида, эпихлоргидрина, электрической проводимости. 

С 2021 года нормативы для 4-х показателей (акриламид, винилхлорид, эпихлоргидрин, хлораты) в Европе в 100 раз жестче, чем в Украине.

Прямая речь Магалецкой: "Наши нормы требуют скорейшей модернизации с использованием опыта Европейского Союза. Госпродпотребслужба поддерживает адаптацию украинского законодательства к европейским нормам.

Сегодня начали приниматься решения, которые позволяют улучшить ситуацию – это ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов – это, например, хлорпирифос. Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы.

Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания".

"Украинская правда" в Threads

Темы: водаэкологияклиматевроинтеграцияздоровье
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