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У МЗС вдруге за тиждень викликали посла Грузії через Саакашвілі

Четвер, 11 листопада 2021, 18:07

Україна вимагає від Грузії гідного поводження з українським громадянином Міхеїлом Саакашвілі та вважає неприпустимим застосування насильства щодо нього.

Про це заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький заявив у четвер на зустрічі з послом Грузії Георгієм Закарашвілі, повідомили "Європейській правді" у пресслужбі МЗС.

"Заступник міністра довів до відома грузинської сторони позицію нашої держави про необхідність гідного поводження з українським громадянином Міхеїлом Саакашвілі та неприпустимість застосування до нього фізичної сили", - повідомили у міністерстві.

Точицький наголосив, що Україна і надалі приділятиме особливу увагу дотриманню прав Саакашвілі, які Грузія зобов’язана гарантувати відповідно до норм міжнародного права.

Нагадаємо, 11 листопада Пенітенціарна служба Грузії показала відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню і несуть її коридорами. У палаті Саакашвілі скидає з тумбочки медичний прилад, а також лається з двома чоловіками. Однак ніяких фізичних сутичок між ними не відбувається.

Це вдруге за тиждень до українського МЗС викликають грузинського посла через ситуацію довкола Саакашвілі. 9 листопада Закарашвілі прибув у міністерство через переведення політика до тюремної лікарні, що фігурувало в оприлюдненому у четвер відеоролику.

8 листопада Україна офіційно висловила обурення на адресу влади Грузії у зв’язку з переведенням Саакашвілі до тюремної лікарні та відсутністю інформування про це української сторони.

11 листопада стало відомо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про застосування тимчасових заходів стосовно нього, а також закликав політика припинити голодування.

Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, як тільки його переведуть до цивільної лікарні. 

Теми: МЗСГрузіяСаакашвілі


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