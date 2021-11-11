В МИД второй раз за неделю вызвали посла Грузии из-за Саакашвили

Украина требует от Грузии достойного обращения с украинским гражданином Михеилом Саакашвили и считает недопустимым применение насилия в отношении него.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий заявил в четверг на встрече с послом Грузии Георгием Закарашвили, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе МИД.

"Заместитель министра довел до сведения грузинской стороны позицию нашего государства о необходимости достойного обращения с украинским гражданином Михеилом Саакашвили и недопустимости применения к нему физической силы", - сообщили в министерстве.

Точицкий подчеркнул, что Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав Саакашвили, которые Грузия обязана гарантировать в соответствии с нормами международного права.

Напомним, 11 ноября Пенитенциарная служба Грузии показала видео, как Саакашвили затаскивают в тюремную больницу и несут по коридорам. В палате Саакашвили сбрасывает с тумбочки медицинский прибор, а также ругается с двумя мужчинами. Однако никаких физических столкновений между ними не происходит.

Это второй раз за неделю, когда украинский МИД вызывает грузинского посла из-за ситуации вокруг Саакашвили. 9 ноября Закарашвили прибыл в министерство из-за перевода политика в тюремную больницу, фигурировавшую в обнародованном в четверг видеоролике.

8 ноября Украина официально выразила возмущение в адрес властей Грузии в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу и отсутствием информирования об этом украинской стороны.

11 ноября стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили о применении временных мер в отношении него, а также призвал политика прекратить голодовку.

Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

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