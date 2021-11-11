Ховався в Києві після злочину в США: поліція затримала іноземця

Оперативники Нацполіції затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку після того, як у США незаконно переказав майже мільйон євро на рахунок іншої установи.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Встановлено, що чоловік, перебуваючи на керівній посаді в іноземній компанії, переказав 950 тисяч євро на рахунок іншої установи. Компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина оголосили його у розшук.

Правоохоронці встановили, що після вчинення злочину на території Сполучених Штатів Америки чоловік вилетів в Україну та мешкав у Києві.

На даний час вирішується питання про подальшу екстрадицію.

Згідно із законодавством Німеччини йому загрожує до десяти років позбавлення волі.