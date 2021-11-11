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Ховався в Києві після злочину в США: поліція затримала іноземця

Четвер, 11 листопада 2021, 18:07
Ховався в Києві після злочину в США: поліція затримала іноземця
фото нацполіція

Оперативники Нацполіції затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку  після того, як у США незаконно переказав майже мільйон євро на рахунок іншої установи.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Встановлено, що чоловік, перебуваючи на керівній посаді в іноземній компанії, переказав 950 тисяч євро на рахунок іншої установи. Компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина оголосили його у розшук. 

Правоохоронці встановили, що після вчинення злочину на території Сполучених Штатів Америки чоловік вилетів в Україну та мешкав у Києві. 

На даний час вирішується питання про подальшу екстрадицію.

Згідно із законодавством Німеччини йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: ПабатКиїв
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