Скрывался в Киеве после преступления в США: полиция задержала иностранца

Оперативники Нацполиции задержали находившегося в международном розыске иностранца после того, как в США незаконно перевел почти миллион евро на счет другого учреждения.

Источник: Нацполиция

Детали: Установлено, что мужчина, будучи на руководящей должности в иностранной компании, перевел 950 тысяч евро на счет другого учреждения. Компетентные органы Федеративной Республики Германия объявили его в розыск.

Правоохранители установили, что после совершения преступления на территории Соединенных Штатов Америки мужчина вылетел в Украину и проживал в Киеве.

В настоящее время решается вопрос о дальнейшей экстрадиции.

Согласно законодательству Германии ему грозит до десяти лет лишения свободы.