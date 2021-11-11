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Скрывался в Киеве после преступления в США: полиция задержала иностранца

Четверг, 11 ноября 2021, 18:07
Скрывался в Киеве после преступления в США: полиция задержала иностранца
фото нацполиция

Оперативники Нацполиции задержали находившегося в международном розыске иностранца после того, как в США незаконно перевел почти миллион евро на счет другого учреждения.

Источник: Нацполиция

Детали: Установлено, что мужчина, будучи на руководящей должности в иностранной компании, перевел 950 тысяч евро на счет другого учреждения. Компетентные органы Федеративной Республики Германия объявили его в розыск.

Правоохранители установили, что после совершения преступления на территории Соединенных Штатов Америки мужчина вылетел в Украину и проживал в Киеве.

В настоящее время решается вопрос о дальнейшей экстрадиции.

Согласно законодательству Германии ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: ПабатКиев
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