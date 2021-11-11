У Києві горить ресторан на воді

На Гідропарку в Києві сталася пожежа в ресторані на воді.

Джерело: Телекомпанія "Магнолія-ТВ", ДСНС України

Деталі: Телевізійники опублікували відео палаючої будівлі.

Очевидно, йдеться про ресторан "Хутір Водограй".

Біля ресторану видно автівки з мигалками.

У ДСНС уточнили, що пожежа сталася на однопалубному плавучому кафе біля Венеційського мосту.

О 21:16 її локалізували на площі 160 м кв. Жертв та постраждалих немає.

На місці працювали 4 одиниці техніки та 20 вогнеборців.