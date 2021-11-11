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В Киеве горит ресторан на воде

Четверг, 11 ноября 2021, 20:32
В Киеве горит ресторан на воде
фото гсчс

На Гидропарке в Киеве случился пожар в ресторане на воде.

Источник: Телекомпания "Магнолия-ТВ"ГСЧС України

Детали: Телевизионщики опубликовали видео горящего здания.

Очевидно, речь идет о ресторане "Хутор Водограй".

По состоянию на 21:30 столичная ГСЧС не сообщила о происшедшем.

В ГСЧС уточнили, что пожар произошел на однопалубном плавучем кафе возле Венецианского моста.

В 21:16 его локализовали на площади 160 кв. Жертв и пострадавших нет.

На месте работали 4 единицы техники и 20 пожарных.

Украинская правда
Темы: Киевпожар
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