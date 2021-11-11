В Киеве горит ресторан на воде
Четверг, 11 ноября 2021, 20:32
На Гидропарке в Киеве случился пожар в ресторане на воде.
Источник: Телекомпания "Магнолия-ТВ", ГСЧС України
Детали: Телевизионщики опубликовали видео горящего здания.
Очевидно, речь идет о ресторане "Хутор Водограй".
По состоянию на 21:30 столичная ГСЧС не сообщила о происшедшем.
В ГСЧС уточнили, что пожар произошел на однопалубном плавучем кафе возле Венецианского моста.
В 21:16 его локализовали на площади 160 кв. Жертв и пострадавших нет.
На месте работали 4 единицы техники и 20 пожарных.
Украинская правда