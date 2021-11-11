Невакцинованим на Львівщині закрили вхід у приміський транспорт

На Львівщині невакциновані від коронавірусу або люди без негативного тесту з 22 листопада не зможуть користуватись приміським громадським залізничним та автомобільним транспортом.

Джерело: Львівська ОДА з посиланням на рішення обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Деталі: Через складну ситуацію з коронавірусом в області з 22 листопада на території Львівської області заборонять здійснювати перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у внутрішньообласному сполученні, якщо у них немає при собі таких документів:

негативного тесту на COVID-19 – діє 72 години;

документу про повний курс вакцинації;

свідоцтва, яке підтверджує, що людина одужала від коронавірусу.

Обмеження не поширюються на:

Перевезення автівками до 5 пасажирів (разом із водієм);

Службові транспортні засоби підприємств з кількістю людей не більшою, ніж сидячих місць, і лише за маршрутом, про який поінформували Нацполіцію не менше, ніж за 2 дні;

Пасажирів, які подорожують автівкою в міжнародному сполученні за наявності вказаних вище документів.

Нагадаємо: На Львівщині від початку пандемії померло майже 5 тисяч людей. Для порівняння – у сусідніх на Тернопільщині понад 1700, на Франківщині 2600, Волинська менше 1700.