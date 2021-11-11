Невакцинированным во Львовской области закрыли вход в пригородный транспорт
Во Львовской области не вакцинированные от коронавируса или люди без негативного теста с 22 ноября не смогут пользоваться пригородным общественным железнодорожным и автомобильным транспортом.
Источник: Львовская ОГА со ссылкой на решение областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Детали: Из-за сложной ситуации с коронавирусом в области с 22 ноября на территории Львовской области запретят осуществлять перевозку пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом во внутриобластном сообщении, если у них нет при себе таких документов:
- отрицательного теста на COVID-19 – действует 72 часа;
- документа о полном курсе вакцинации;
- свидетельства, подтверждающего, что человек выздоровел от коронавируса.
Ограничения не распространяются на:
- Перевозка автомобилями до 5 пассажиров (вместе с водителем);
- Служебные транспортные средства предприятий с количеством людей не большим, чем сидячих мест, и только по маршруту, о котором проинформировали Нацполицию не менее чем за 2 дня;
- Пассажиров, путешествующих на автомобиле в международном сообщении с указанными выше документами.
Напомним: Во Львовской области с начала пандемии умерло почти 5 тысяч человек. Для сравнения – в соседних Тернопольской области более 1700, на Франковщине 2600, Волынская меньше 1700.