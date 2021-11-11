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Глава УГКЦ обговорив з Папою Римським ситуацію в Україні та війну на Донбасі

Четвер, 11 листопада 2021, 23:31
Глава УГКЦ обговорив з Папою Римським ситуацію в Україні та війну на Донбасі
фото: УГКЦ

Папа Римський Франциск прийняв на аудієнції главу УГКЦ Святослава Шевчука, під час розмови священнослужителі обговорили ситуацію в Україні та війну на Донбасі.

Джерело: інформаційний ресурс УГКЦ

Дослівно: "Важливу увагу в ході розмови було присвячено темі гуманітарної ситуації в Україні в умовах пандемії.

Блаженніший Святослав розповів Римському Архиєреєві, що "сучасний пострадянський простір живе в умовах, коли багаті стають ще багатшими, а бідні ще біднішими.

Невелика олігархічна група збагачується шляхом знищення малого та середнього бізнесів, по суті, зникає середній клас, зубожіння народу відбувається швидкими темпами, люди бояться зими, зростають ціни.

Особливого загострення додає енергетична війна, яка ведеться проти України. На ці проблеми накладається проблема війни на Сході України, яка не припиняється з 2014 року".

Деталі: Крім того, Святослав Шевчук зачепив тему еміграції, вказавши, що за роки незалежності з України виїхали приблизно 10 мільйонів осіб.

Українська правда

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Теми: церква
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