Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава УГКЦ обговорив з Папою Римським ситуацію в Україні та війну на Донбасі

П'ятниця, 12 листопада 2021, 00:31
фото: УГКЦ

Папа Римський Франциск прийняв на аудієнції главу УГКЦ Святослава Шевчука, під час розмови священнослужителі обговорили ситуацію в Україні та війну на Донбасі.

Джерело: інформаційний ресурс УГКЦ

Дослівно: "Важливу увагу в ході розмови було присвячено темі гуманітарної ситуації в Україні в умовах пандемії.

Блаженніший Святослав розповів Римському Архиєреєві, що "сучасний пострадянський простір живе в умовах, коли багаті стають ще багатшими, а бідні ще біднішими.

Невелика олігархічна група збагачується шляхом знищення малого та середнього бізнесів, по суті, зникає середній клас, зубожіння народу відбувається швидкими темпами, люди бояться зими, зростають ціни.

Особливого загострення додає енергетична війна, яка ведеться проти України. На ці проблеми накладається проблема війни на Сході України, яка не припиняється з 2014 року".

Деталі: Крім того, Святослав Шевчук зачепив тему еміграції, вказавши, що за роки незалежності з України виїхали приблизно 10 мільйонів осіб.

Українська правда
Теми: церква


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Британія готова перекинути в Україну 600 військових через загрозу вторгнення РФ - The Mirror

Криза на кордоні: Польща обговорює з Литвою і Латвією запуск статті 4 договору про НАТО

Путін звинуватив ЄС у кризі на кордоні Польщі: "Самі у цьому винні!"

відеоПольща: білоруси готують мігрантів до великого прориву кордону, видають інструкції та газ

уточненоНа сторінці бригади ЗСУ з'явилося повідомлення про готовність знищувати диверсантів із Білорусі

фотоБіля польського кордону зі сторони Білорусі відкрили вогонь у повітря

Усі новини...
церква
Про відновлення костелу Св. Миколая. Від бізнесфандингу до експертизи поточного стану
У соборі УГКЦ в Києві відкрили пункт вакцинації
Скандал у Лаврі з журналістами: поліція відкрила провадження
Останні новини
18:00
Топ-дипломат ЄС заявив главі МЗС Білорусі про неприпустиме використання мігрантів як зброї
17:28
AstraZeneca отримала понад мільярд доларів збитку
17:17
відеоВдова мера Кривого Рогу: ні я, ні син не збираємося вчиняти самогубство
17:10
МОЗ, Мінфін та Міноборони — лідери за невикористанням коштів з бюджету
16:17
Британія готова перекинути в Україну 600 військових через загрозу вторгнення РФ - The Mirror
15:58
Австрія вводить локдаун для невакцинованих
15:54
Син Муаммара Каддафі візьме участь у виборах президента Лівії
15:19
фотоМігранти і білоруси закидали польських охоронців кордону камінням - міноборони Польщі
15:09
Криза на кордоні: Польща обговорює з Литвою і Латвією запуск статті 4 договору про НАТО
14:54
відеоОбстріл села бойовиками РФ: поліція показала відео розтрощених будинків
Усі новини...