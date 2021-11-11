Глава УГКЦ обсудил с Папой Римским ситуацию в Украине и войну на Донбассе

Папа Римский Франциск принял на аудиенции главу УГКЦ Святослава Шевчука, во время разговора священнослужители обсудили ситуацию в Украине и войну на Донбассе.

Источник: информационный ресурс УГКЦ

Дословно: "Важное внимание в ходе разговора было уделено теме гуманитарной ситуации в Украине в условиях пандемии.

Блаженнейший Святослав рассказал Римскому Архиерею, что "современное постсоветское пространство живет в условиях, когда богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее".

Небольшая олигархическая группа обогащается путем уничтожения малого и среднего бизнеса, по сути, исчезает средний класс, обнищание народа происходит быстрыми темпами, люди боятся зимы, растут цены.

Особое обострение добавляет энергетическая война, которая ведется против Украины. На эти проблемы накладывается проблема войны на Востоке Украины, которая не прекращается с 2014 года.

Детали: Кроме того, Святослав Шевчук затронул тему эмиграции, указав, что за годы независимости из Украины уехали около 10 миллионов человек.