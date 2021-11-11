Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава УГКЦ обсудил с Папой Римским ситуацию в Украине и войну на Донбассе

Четверг, 11 ноября 2021, 23:31
Глава УГКЦ обсудил с Папой Римским ситуацию в Украине и войну на Донбассе
фото: УГКЦ

Папа Римский Франциск принял на аудиенции главу УГКЦ Святослава Шевчука, во время разговора священнослужители обсудили ситуацию в Украине и войну на Донбассе.

Источник: информационный ресурс УГКЦ

Дословно: "Важное внимание в ходе разговора было уделено теме гуманитарной ситуации в Украине в условиях пандемии.

Блаженнейший Святослав рассказал Римскому Архиерею, что "современное постсоветское пространство живет в условиях, когда богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее".

Небольшая олигархическая группа обогащается путем уничтожения малого и среднего бизнеса, по сути, исчезает средний класс, обнищание народа происходит быстрыми темпами, люди боятся зимы, растут цены.

Особое обострение добавляет энергетическая война, которая ведется против Украины. На эти проблемы накладывается проблема войны на Востоке Украины, которая не прекращается с 2014 года.

Детали: Кроме того, Святослав Шевчук затронул тему эмиграции, указав, что за годы независимости из Украины уехали около 10 миллионов человек.

Украинская правда
Темы: церковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
церковь
Суд обязал УПЦ МП освободить церковь в Карвасарах на Хмельнитчине
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: