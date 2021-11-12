Шубосховище і церква: Медведчук продовжив реконструкцію свого палацу – "Схеми"

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук після введення проти нього санкцій продовжував капітальну реконструкцію свого маєтку в Пущі-Водиці.

Джерело: розслідування "Схем"

Деталі: Вперше "Схеми" зафіксували на відео масштабні ремонтні роботи у травні цього року. На той час указом президента вже було введено в дію рішення РНБО про санкції відносно політика та його дружини Оксани Марченко, яким передбачено, зокрема, "блокування активів та обмеження торговельних операцій".

Відео, зняте журналістами вже у листопаді, зафіксувало суттєвий прогрес у ремонтних роботах. Додатково "Схеми" отримали у своє розпорядження креслення – плани повної реконструкції та перепланування палацу Медведчука площею більше двох тисяч квадратних метрів.

Згідно з цими документами, приміщення тут відведені, зокрема, під шубосховище, сервізну, склади картин та суконь, секретну кімнату тощо. Медведчук на запит журналістів не відповів.

У травні 2021 року, коли Віктор Медведчук вже перебував під санкціями та був обмежений у фінансових операціях, журналістам з висоти вдалось зафіксувати, як на штучній водоймі на території маєтку політика у Пущі-Водиці спустили воду, а довкола будинку встановили риштування.

У листопаді, як засвідчили кадри з дрону, частина ремонтних робіт завершилась. Довкола фасаду вже не було будівельного риштування. Закінчили бетонувати доріжку і майже завершили зведення нової альтанки у дворі.

Додатково журналісти "Схем" отримали від власних джерел креслення будинку Медведчука – плани масштабного перепланування та реконструкції, які, як виявилось, тривали і після введення санкцій щодо політика.

Відповідно до документів, маєток складається з чотирьох поверхів (один цокольний), має два ліфти – службовий та для мешканців, а також більше сотні приміщень різного призначення.

На цокольному поверсі – кімната для покоївок та чоловічий і жіночий житлові блоки. Тут же – складські приміщення: для шуб, для картин, для килимів, для валіз, для скатертин, окремий гардероб для суконь. Також є зона відпочинку: гідромасажна, масажна, сольова кімната, зона гідромасажних ванн з приміткою "узгоджується із замовником" і технічна зона. Є окрема кімната площею 28 квадратних метрів, підписана як "склад ялинкових іграшок".

На першому поверсі, згідно із кресленнями, в лівому крилі – рецепція, кабінет охорони, їдальня, кухня і сервізна. У крилі навпроти – кабінети Марченко та Медведчука.

"Кабінет Віктора Медведчука має площу 45 квадратних метрів. У кабінеті кума Путіна є "хитринка" – секретна кімната на 11 квадратів. На цьому ж поверсі розташована камінна зала", – повідомляють журналісти.

Тут же – ще одна масажна, а також сауна, хамам, кімната відпочинку і басейн довжиною більше 18 метрів.

Другий поверх відведений під спальні. Справа – господарів, ще один двоярусний гардероб Оксани Марченко і гардероб Віктора Медведчука. Зліва – гостьова кімната та спальні дітей подружжя – похресниці Путіна Дарини Медведчук та сина Марченко – Богдана. Зрозуміло, що з персональними санвузлами та гардеробними. На цьому ж поверсі – шість балконів. Серед них – балкон камінної зали та балкон басейну.

Горішній поверх – це передусім місце для молитви. Домашня капличка позначена на кресленнях як домова церква площею 43 квадрати (у декларації Медведчука 227 ікон). Церква межує із барною зоною. На поверсі є ще один балкон, ще одна гостьова спальня і зала без чіткого призначення – "багатофункціональна".

"Схеми" нарахували у палаці Медведчука 114 приміщень. Загальна площа будинку відповідно до декларації – 2 113 квадратних метрів.

Журналісти відзначають, що їм не вдалося встановити, у який спосіб відбувалася оплата за проведення ремонтних робіт будинка, які продовжувалися і під час дії санкцій відносно Медведчука і Марченко.

"Попри те, що джерела надали інформацію про рух коштів по банківських рахунках цих підрядників, ми так і не знайшли серед платників ні компаній, ні фізичні осіб, пов'язаних із Медведчуком чи Марченко, які теоретично могли б заплатити за ремонт палацу. А відтак одна із версій – могли платити готівкою. На запит журналістів Медведчук не відповів", – ідеться в матеріалі.