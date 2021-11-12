Шубохранилище и церковь: Медведчук продолжил реконструкцию своего дворца – "Схемы"

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Виктор Медведчук после введения против него санкций продолжал капитальную реконструкцию своего поместья в Пуще-Водице.

Источник: расследование "Схем"

Детали: Впервые "Схемы" запечатлели на видео масштабные ремонтные работы в мае этого года. В то время указом президента уже было введено в действие решение СНБО о санкциях в отношении политика и его супруги Оксаны Марченко, которым предусмотрено, в частности, "блокирование активов и ограничение торговых операций".

Видео, снятое журналистами уже в ноябре, зафиксировало значительный прогресс в ремонтных работах. Дополнительно "Схемы" получили в свое распоряжение чертеж – планы полной реконструкции и перепланировки дворца Медведчука площадью более двух тысяч квадратных метров.

Согласно этим документам, помещения здесь отведены, в частности, под шубохранилище, сервизную, склады картин и платьев, секретную комнату и т.д. Медведчук на запрос журналистов не ответил.

В мае 2021 года, когда Виктор Медведчук уже находился под санкциями и был ограничен в финансовых операциях, журналистам с высоты удалось зафиксировать, как на искусственном водоеме на территории имения политика в Пуще-Водице спустили воду, а вокруг дома установили леса.

В ноябре, как показали кадры из дрона, часть ремонтных работ завершилась. Вокруг фасада уже не было строительных лесов. Окончили бетонировать дорожку и почти завершили возведение новой беседки во дворе.

Дополнительно журналисты "Схем" получили от собственных источников чертеж дома Медведчука – планы масштабной перепланировки и реконструкции, которые, как оказалось, продолжались и после введения санкций в отношении политика.

Согласно документам, имение состоит из четырех этажей (один цокольный), имеет два лифта – служебный и для жильцов, а также более сотни помещений разного назначения.

На цокольном этаже – комната для горничных и мужской и женский жилые блоки. Здесь же складские помещения: для шуб, для картин, для ковров, для чемоданов, для скатертей, отдельный гардероб для платьев. Также есть зона отдыха: гидромассажная, массажная, солевая комната, зона гидромассажных ванн с примечанием "согласовывается с заказчиком" и техническая зона. Есть отдельная комната площадью 28 квадратных метров, подписанная как "склад елочных игрушек".

На первом этаже, согласно чертежам, в левом крыле – рецепция, кабинет охраны, столовая, кухня и сервизная. В крыле напротив – кабинеты Оксаны Марченко и Виктора Медведчука.

"Кабинет Виктора Медведчука имеет площадь 45 квадратных метров. В кабинете кума Путина есть "уловка" - секретная комната на 11 квадратов. На этом же этаже расположен каминный зал", – сообщают журналисты.

Здесь же – еще одна массажная, а также сауна, хаммам, комната отдыха и бассейн длиной более 18 метров.

Второй этаж отведен под спальню. Справа – хозяев, еще один двухъярусный гардероб Марченко и гардероб Медведчука. Слева – гостевая комната и спальни детей супругов – крестницы Путина Дарьи Медведчук и сына Марченко – Богдана. Понятно, что с индивидуальными санузлами и гардеробными. На этом же этаже – шесть балконов. Среди них – балкон каминного зала и балкон бассейна.

Верхний этаж – это, прежде всего, место для молитвы. Домашняя часовня обозначена на чертежах как домовая церковь площадью 43 квадрата (в декларации Медведчука 227 икон). Церковь граничит с барной зоной. На этаже есть еще один балкон, еще одна гостевая спальня и зал без четкого назначения – "многофункциональный".

"Схемы" насчитали во дворце Медведчука 114 помещений. Общая площадь дома в соответствии с декларацией – 2 113 квадратных метров.

Журналисты отмечают, что им не удалось установить, каким образом производилась оплата за проведение ремонтных работ дома, которые продолжались и во время действия санкций в отношении Медведчука и Марченко.

"Несмотря на то, что источники предоставили информацию о движении средств по банковским счетам этих подрядчиков, мы так и не нашли среди плательщиков ни компаний, ни физических лиц, связанных с Медведчуком или Марченко, которые теоретически могли бы заплатить за ремонт дворца. одна из версий – могли платить наличными. На запрос журналистов Медведчук не ответил", – говорится в материале.