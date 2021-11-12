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Польща стала ціллю гібридної атаки КДБ Білорусі – Дуда

П'ятниця, 12 листопада 2021, 01:56
Польща стала ціллю гібридної атаки КДБ Білорусі – Дуда
фото: facebook Анджея Дуди

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "диктатура Білорусі" за допомогою КДБ намагається "дестабілізувати ситуацію в Польщі та Європі".

Джерело: Дуда, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Останніми днями Польща стала ціллю гібридної атаки, яка керується КДБ Олександра Лукашенка. Мігранти з Близького Сходу брутально використовуються диктатурою (Лукашенка – ред.), щоб дестабілізувати ситуацію в Польщі та Європі".

Деталі: Президент Польщі додав, що це є результатом послідовної та запланованої політики режиму Лукашенка, який не зупинився перед фальсифікацією результатів виборів у РБ, репресіями і пострілами у своїх громадян, ув’язненням тисяч представників опозиції, очевидним порушенням прав людини.

Дуда повідомив, що в День незалежності Польщі побував на кордоні з Білоруссю, де від себе й усіх поляків подякував прикордонникам, поліцейським, військовим і представникам інших служб за захист кордону країни.

Президент закликав польських політиків і журналістів бути відповідальними, оскільки від їхніх слів залежить те, що відбуватиметься надалі на кордоні та чи суспільство у цій ситуації ставатиме сильнішим.

Дуда також зауважив, що польська сторона декларувала готовність надати гуманітарну допомогу мігрантам з білоруського боку кордону. Утім, режим Лукашенка весь час відкидає цю пропозицію.

Президент РП запевнив, що він весь час перебуває у контакті з лідерами країн регіону, партнерами по ЄС і НАТО і вони декларують Варшаві свою підтримку.

Передісторія:

  • 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб штурму кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому.
  • У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні – до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.

Теми: ПольщаБілоруськордонДуда
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