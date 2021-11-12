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Польша стала целью гибридной атаки КГБ Беларуси – Дуда

Пятница, 12 ноября 2021, 02:56
фото: facebook Анджея Дуды

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "диктатура Беларуси" с помощью КГБ пытается "дестабилизировать ситуацию в Польше и Европе".

Источник: Дуда, цитирует Укринформ

Прямая речь: "В последние дни Польша стала целью гибридной атаки, руководимой КГБ Александром Лукашенко. Мигранты с Ближнего Востока грубо используются диктатурой (Лукашенко – ред.), чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и Европе".

Детали: Президент Польши добавил, что это результат последовательной и запланированной политики режима Лукашенко, который не остановился перед фальсификацией результатов выборов в РБ, репрессиями и выстрелами в своих граждан, заключением тысяч представителей оппозиции, очевидным нарушением прав человека.

Дуда сообщил, что в День независимости Польши побывал на границе с Беларусью, где от себя и всех поляков поблагодарил пограничников, полицейских, военных и представителей других служб за защиту границы страны.

Президент призвал польских политиков и журналистов быть ответственными, поскольку от их слов зависит то, что будет происходить в дальнейшем на границе и будет ли общество в этой ситуации становиться сильнее.

Дуда также отметил, что польская сторона декларировала готовность предоставить гуманитарную помощь мигрантам с белорусской стороны границы. Впрочем, режим Лукашенко все время отвергает это предложение.

Президент РП заверил, что он постоянно находится в контакте с лидерами стран региона, партнерами по ЕС и НАТО, и они декларируют Варшаве свою поддержку.

Предыстория:

  • Границу Украины с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тысяч военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии, полицейских и 15 вертолетов.
  • 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток штурма границы, которые оказались неудачными, они разбили лагерь и остаются в нем.

Темы: ПольшаБеларусьграницаДуда
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