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Московський патріархат зібрався в Києві для "вирішення українського церковного питання"

П'ятниця, 12 листопада 2021, 04:48
фото: УПЦ МП

Московський патріархат провів у Києво-Печерській лаврі конференцію, оскільки хоче "вирішення українського церковного питання".

Джерело: центр інформації УПЦ

Пряма мова предстоятеля УПЦ МП Онуфрія: "Сьогодні нас найбільше турбує той факт, що Константинопольський патріархат відмовляється виносити болючі питання церковного життя на соборну дискусію.

Адже очевидно, що лише скликаючи наради керівників Помісних Церков, а можливо і Всеправославного Собору, ми можемо знайти вихід із тяжкої кризи, яка поставила Світове Православ'я на межу розколу…

Віримо, що спільними зусиллями ми зможемо подолати складну кризу в нашому церковному житті".

Деталі: Митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич) зазначив, що "рішення українського церковного питання має розглядатися на всеправославному рівні".

Ректор київських духовних шкіл Сильвестр (Стойчев) зазначив, що дії Патріарха Варфоломія щодо України "призвели до кризи соборності у світовому православ'ї".

У виступах присутніх священнослужителів ішлося про визнання канонічної церкви в Україні.

А також про "дії Патріарха Варфоломія" і про те, що "Православна Церква у світі знаходиться в глибокій кризі".

Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Українська правда
Теми: церкваКиїв


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