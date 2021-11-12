Московский патриархат собрался в Киеве для "решения украинского церковного вопроса"

Московский патриархат провел в Киево-Печерской лавре конференцию, поскольку желает "решения украинского церковного вопроса".

Источник: центр информации УПЦ

Прямая речь предстоятеля УПЦ МП Онуфрия: "Сегодня нас больше всего беспокоит тот факт, что Константинопольский патриархат отказывается выносить болезненные вопросы церковной жизни на соборную дискуссию.

Ведь очевидно, что, только созывая совещания руководителей Поместных Церквей, а возможно и Всеправославного Собора, мы можем найти выход из тяжелого кризиса, который поставил Всемирное Православие на грань раскола…

Верим, что совместными усилиями мы сможем преодолеть сложный кризис в нашей церковной жизни".

Детали: Митрополит УПЦ МП Антоний (Паканыч) отметил, что "решение украинского церковного вопроса должно рассматриваться на всеправославном уровне".

Ректор киевских духовных школ Сильвестр (Стойчев) отметил, что действия патриарха Варфоломея в отношении Украины "привели к кризису соборности в мировом православии".

В выступлениях священнослужителей говорилось о признании канонической церкви в Украине.

А также о "действиях патриарха Варфоломея" и о том, что "Православная Церковь в мире находится в глубоком кризисе".

Напомним: