Московский патриархат собрался в Киеве для "решения украинского церковного вопроса"
Московский патриархат провел в Киево-Печерской лавре конференцию, поскольку желает "решения украинского церковного вопроса".
Источник: центр информации УПЦ
Прямая речь предстоятеля УПЦ МП Онуфрия: "Сегодня нас больше всего беспокоит тот факт, что Константинопольский патриархат отказывается выносить болезненные вопросы церковной жизни на соборную дискуссию.
Ведь очевидно, что, только созывая совещания руководителей Поместных Церквей, а возможно и Всеправославного Собора, мы можем найти выход из тяжелого кризиса, который поставил Всемирное Православие на грань раскола…
Верим, что совместными усилиями мы сможем преодолеть сложный кризис в нашей церковной жизни".
Детали: Митрополит УПЦ МП Антоний (Паканыч) отметил, что "решение украинского церковного вопроса должно рассматриваться на всеправославном уровне".
Ректор киевских духовных школ Сильвестр (Стойчев) отметил, что действия патриарха Варфоломея в отношении Украины "привели к кризису соборности в мировом православии".
В выступлениях священнослужителей говорилось о признании канонической церкви в Украине.
А также о "действиях патриарха Варфоломея" и о том, что "Православная Церковь в мире находится в глубоком кризисе".
Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.