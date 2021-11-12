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Московский патриархат собрался в Киеве для "решения украинского церковного вопроса"

Пятница, 12 ноября 2021, 04:48
фото: УПЦ МП

Московский патриархат провел в Киево-Печерской лавре конференцию, поскольку желает "решения украинского церковного вопроса".

Источник: центр информации УПЦ

Прямая речь предстоятеля УПЦ МП Онуфрия: "Сегодня нас больше всего беспокоит тот факт, что Константинопольский патриархат отказывается выносить болезненные вопросы церковной жизни на соборную дискуссию.

Ведь очевидно, что, только созывая совещания руководителей Поместных Церквей, а возможно и Всеправославного Собора, мы можем найти выход из тяжелого кризиса, который поставил Всемирное Православие на грань раскола…

Верим, что совместными усилиями мы сможем преодолеть сложный кризис в нашей церковной жизни".

Детали: Митрополит УПЦ МП Антоний (Паканыч) отметил, что "решение украинского церковного вопроса должно рассматриваться на всеправославном уровне".

Ректор киевских духовных школ Сильвестр (Стойчев) отметил, что действия патриарха Варфоломея в отношении Украины "привели к кризису соборности в мировом православии".

В выступлениях священнослужителей говорилось о признании канонической церкви в Украине.

А также о "действиях патриарха Варфоломея" и о том, что "Православная Церковь в мире находится в глубоком кризисе".

Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

Украинская правда
Темы: церковьКиев
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