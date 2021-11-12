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Місія ОБСЄ втратила безпілотник біля Перевальська

П'ятниця, 12 листопада 2021, 04:45
Місія ОБСЄ втратила безпілотник біля Перевальська
фото з відкритих джерел

Члени патруля Місії втратили на Донбасі безпілотник після того, як його "заглушили".

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Дослівно: "10 листопада члени патруля Місії  перебували на  південно-східній  околиці н. п. Перевальськ  (непідконтрольний урядові,  38 км  на захід від Луганська) для здійснення польоту БПЛА СММ малого радіуса дії, про який повідомлялося заздалегідь.

Із 10:13 до 10:17 апарат зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння), після чого спостерігачі втратили контроль над його просторовим положенням.

Команда Місії не змогла повернути літальний апарат, після чого залишила цей район".

Деталі: Крім того, у звіті від 11 листопада Місія повідомляє про 399 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 29 – у Луганській.

Також СММ ОБСЄ повідомляє про перешкоджання пересування та глушіння інших БПЛА, крім втраченого.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаОБСЄ
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