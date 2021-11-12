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Миссия ОБСЕ утратила беспилотник возле Перевальска

Пятница, 12 ноября 2021, 04:45
Миссия ОБСЕ утратила беспилотник возле Перевальска
фото из открытых источников

Члены патруля Миссии на Донбассе потеряли беспилотник после того, как его "заглушили".

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Дословно: "10 ноября члены патруля Миссии находились на юго-восточной окраине н. п. Перевальск (неподконтрольный правительству, 38 км к западу от Луганска) для полета БПЛА СММ малого радиуса действия, о котором сообщалось заранее.

С 10:13 до 10:17 аппарат испытывал влияние помех сигнала GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения), после чего наблюдатели потеряли контроль над его пространственным положением.

Команда Миссии не смогла вернуть летательный аппарат, после чего покинула этот район.

Детали: Кроме того, в отчете от 11 ноября Миссия сообщает о 399 нарушениях режима прекращения огня в Донецкой области и 29 – в Луганской.

Также СММ ОБСЕ сообщает о препятствовании передвижению и глушению других БПЛА, кроме утраченного.

Украинская правда

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Темы: ДонбассвойнаОБСЕ
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