Німеччина стала світовим лідером за поширенням Covid
10 листопада у світі діагностували понад 506 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, США, Британії.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у Німеччині зафіксували понад 50 тисяч, у США – понад 43 тисяч і в Британії – понад 42 тисячі нових інфікувань.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Туреччина. Україна – на 6 місці.
У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Україна і США.
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Британія, Росія.
За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Румунія.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 228 574 256 осіб. Наразі нараховується майже 19 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 5 095 642 смерті від COVID-19.
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