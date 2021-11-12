Німеччина стала світовим лідером за поширенням Covid

10 листопада у світі діагностували понад 506 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, США, Британії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Німеччині зафіксували понад 50 тисяч, у США – понад 43 тисяч і в Британії – понад 42 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Туреччина. Україна – на 6 місці.

дані Worldometers

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Україна і США.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Британія, Росія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Румунія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 228 574 256 осіб. Наразі нараховується майже 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 095 642 смерті від COVID-19.

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