Германия стала мировым лидером по распространению Covid
10 ноября в мире диагностировали более 506 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых случаев обнаружили в Германии, США, Британии.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в Германии зафиксировали более 50 тысяч, в США – более 43 тысяч и в Британии – более 42 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Турция. Украина – на 6 месте.
В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Украина и США.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Британия, Россия.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Румыния.
За все время пандемии излечились от болезни 228 574 256 человек. В настоящее время насчитывается около 19 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 5 095 642 смерти от COVID-19.
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