Коронавірус забрав життя більше 75 тисяч українців, минулої доби - 750 смертей

За добу 11 листопада в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Минулої доби захворіли зокрема 1 616 дітей та 468 медпрацівників.

До лікарень шпиталізовано 4 318 осіб, 750 людей померли, 21 941 пацієнт одужав

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 179 577 осіб;

одужало – 2 594 679 осіб;

летальних випадків – 75 607;

проведено ПЛР-тестувань – 15 128 821

Крім цього 279 136 людей 11 листопада отримали щеплення проти COVID-19. Одну дозу отримали 141 347 людей, повністю імунізовані - 137 789 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 986 077 людей, з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 408 409 щеплень.