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Коронавирус унес жизни более 75 тысяч украинцев, за прошедшие сутки - 750 смертей

Пятница, 12 ноября 2021, 08:15
фото: Укринформ

За сутки 11 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За прошедшие сутки заболели в частности 1616 детей и 468 медработников.

В больницы госпитализированы 4 318 человек, 750 человек умерли, 21 941 пациент выздоровел

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 179 577 человек;
  • поправилось – 2 594 679 человек;
  • летальных исходов – 75 607;
  • проведено ПЦР-тестирований – 15 128 821

Кроме этого 279 136 человек 11 ноября получили прививку против COVID-19. Одну дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы – 137 789 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 408 409 прививок.

Украинская правда
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