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Кличко обіцяє, що тепло і гаряча вода для киян не подорожчають, виділили 2 млрд грн

П'ятниця, 12 листопада 2021, 09:31
Фото kg.ua

Тарифи на тепло і гарчу воду для киян не зростуть упродовж цього опалювального сезону, бо з бюджету столиці виділили 2 мільярди гривень на покриття різниці вартості газу теплопідприємствам.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка з посиланням на його заяву в ефірі "Україна 24"

Пряма мова Кличка: "Столиця виділила 2 мільярди гривень із бюджету міста, аби покрити різницю вартості газу теплопідприємствам – щоб цього опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду для населення не підвищувалися".

Деталі: Водночас він додав, що в Україні є інша критична ситуація – на 10 з 12 великих теплогенеруючих підприємств країни недостатні запаси енергоносіїв. А це під час великих морозів може призвести до віялових відключень.  

Кличко переконаний, що Україна сьогодні може збільшити видобуток власного газу, щоб менше залежати від світової ціни на газ.

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличкотарифиопалення


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