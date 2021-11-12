Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кличко обещает, что тепло и горячая вода для киевлян не подорожают, выделили 2 млрд грн

Пятница, 12 ноября 2021, 09:31
Фото kg.ua

Тарифы на тепло и горячую воду для киевлян не вырастут в течение этого отопительного сезона, потому что из бюджета столицы выделили 2 миллиарда гривен на покрытие разницы стоимости газа теплопредприятиям.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко со ссылкой на его заявление в эфире "Украина 24"

Прямая речь Кличко: "Столица выделила 2 миллиарда гривен из бюджета города, чтобы покрыть разницу стоимости газа теплопредприятиям – чтобы в этот отопительный сезон тарифы на тепло и горячую воду для населения не повышались".

Детали: В то же время он добавил, что в Украине есть другая критическая ситуация – на 10 из 12 крупных теплогенерирующих предприятий страны недостаточные запасы энергоносителей. А это при больших морозах может привести к веерным отключениям.

Кличко уверен, что Украина сегодня может увеличить добычу собственного газа, чтобы меньше зависеть от мировой цены на газ.

Украинская правда
Темы: КиевВиталий Кличкотарифыотопление
powered by lun.ua
Главное сегодня

Госсекретарь США: Лукашенко мигрантами отвлекает от действий РФ на границе с Украиной

Разумков заявляет о давлении на "своих" нардепов со стороны ОП

Резников и Данилов пригрозили "дельцам": помощь мигрантам из Беларуси – криминал

В приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение – Монастырский

Данилов собрал большое совещание: В Беларуси 16 тысяч "беженцев", это может затронуть нас

Британия готова перебросить в Украину 600 военных из-за угрозы вторжения России - The Mirror

Все новости...
Киев
В Киеве горит ресторан на воде
Скрывался в Киеве после преступления в США: полиция задержала иностранца
Киевсовет первым решил употреблять феминитивы в документах
Последние новости
01:25
Израиль разрешил вакцинировать детей от 5 лет
00:24
Россия начала поставлять Индии С-400, несмотря на угрозу санкций США
23:27
Госсекретарь США: Лукашенко мигрантами отвлекает от действий РФ на границе с Украиной
23:02
В Украину прибыло 80 тысяч килограммов боеприпасов от США
22:42
Разумков считает, что перед Леросом надо было взяться за других нардепов
22:12
В Киеве на Подоле горел ресторан
21:50
Разумков заявляет о давлении на "своих" нардепов со стороны ОП
21:03
Новости экономики: увольнение главы ГарПока, снижение активов госпредприятий
20:39
ООС: 6 нарушений "тишины", состояние раненого санитара тяжелое
20:20
В Грузии 9 оппозиционных депутатов объявили голодовку из-за Саакашвили
Все новости...