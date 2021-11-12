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Кличко обещает, что тепло и горячая вода для киевлян не подорожают, выделили 2 млрд грн

Пятница, 12 ноября 2021, 08:31
Кличко обещает, что тепло и горячая вода для киевлян не подорожают, выделили 2 млрд грн
Фото kg.ua

Тарифы на тепло и горячую воду для киевлян не вырастут в течение этого отопительного сезона, потому что из бюджета столицы выделили 2 миллиарда гривен на покрытие разницы стоимости газа теплопредприятиям.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко со ссылкой на его заявление в эфире "Украина 24"

Прямая речь Кличко: "Столица выделила 2 миллиарда гривен из бюджета города, чтобы покрыть разницу стоимости газа теплопредприятиям – чтобы в этот отопительный сезон тарифы на тепло и горячую воду для населения не повышались".

Детали: В то же время он добавил, что в Украине есть другая критическая ситуация – на 10 из 12 крупных теплогенерирующих предприятий страны недостаточные запасы энергоносителей. А это при больших морозах может привести к веерным отключениям.

Кличко уверен, что Украина сегодня может увеличить добычу собственного газа, чтобы меньше зависеть от мировой цены на газ.

Украинская правда

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Темы: КиевВиталий Кличкотарифыотопление
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