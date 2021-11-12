Зеленський поговорив про Саакашвілі з прем'єром Грузії

Саакашвілі на засіданні Нацради реформ під головуванням президента в березні 2021 року. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі закликав не порушувати права експрезидента цієї країни Міхеіла Саакашвілі.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що глава держави порушив питання забезпечення прав громадянина України Міхеіла Саакашвілі та наголосив, що вони мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права.

Вказано, що президент окремо наголосив на неприпустимості застосування до громадянина України непропорційних заходів примусу.

Зеленський акцентував увагу на необхідності надання доступу до Саакашвілі його матері та близьким.

З огляду на стан здоров’я Саакашвілі глава держави також попросив розглянути можливість допуску до нього українських лікарів.

Що передувало: 8 листопада Україна офіційно висловила обурення на адресу влади Грузії у зв’язку з переведенням Саакашвілі до тюремної лікарні та відсутністю інформування про це української сторони.

11 листопада стало відомо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про застосування тимчасових заходів стосовно нього, а також закликав політика припинити голодування.

Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, як тільки його переведуть до цивільної лікарні.

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