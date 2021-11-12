Зеленский поговорил о Саакашвили с премьером Грузии

Саакашвили на заседании Нацсовета реформ под председательством президента в марте 2021 года. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили призвал не нарушать права экс-президента этой страны Михеила Саакашвили.

Источник: Офис президента

Детали: Отмечается, что глава государства поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины Михеила Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права.

Указано, что президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения.

Зеленский акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.

Учитывая состояние здоровья Саакашвили, глава государства также попросил рассмотреть возможность допуска к нему украинских врачей.

Что предшествовало: 8 ноября Украина официально выразила возмущение в адрес властей Грузии в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу и отсутствием информирования об этом украинской стороны.

11 ноября стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили о применении временных мер в отношении него, а также призвал политика прекратить голодовку.

Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

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