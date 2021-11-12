Зеленский поговорил о Саакашвили с премьером Грузии
Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили призвал не нарушать права экс-президента этой страны Михеила Саакашвили.
Источник: Офис президента
Детали: Отмечается, что глава государства поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины Михеила Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права.
Указано, что президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения.
Зеленский акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.
Учитывая состояние здоровья Саакашвили, глава государства также попросил рассмотреть возможность допуска к нему украинских врачей.
Что предшествовало: 8 ноября Украина официально выразила возмущение в адрес властей Грузии в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу и отсутствием информирования об этом украинской стороны.
11 ноября стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили о применении временных мер в отношении него, а также призвал политика прекратить голодовку.
Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.
Предыстория:
- В 2018 году экс-президента Грузии Михеила Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это пятое уголовное дело против него.
- Накануне новых выборов Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили.
- Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.