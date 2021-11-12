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Туреччина заборонила продавати авіаквитки до Білорусі громадянам Іраку, Сирії і Ємену

П'ятниця, 12 листопада 2021, 08:59

Генеральна дирекція цивільної авіації Туреччини видала наказ про заборону продажу квитків для громадян Іраку, Сирії і Ємену, які прямують до Білорусі.

Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Генеральна дирекція цивільної авіації Туреччини видала наказ заборонити продаж квитків для громадян Іраку, Сирії та Ємену, які мають намір потрапити до Білорусі" - повідомив Кумох, зазначивши, що заборона стосується як авіакомпанії Turkish Airlines, так і "Белавіа", а також усіх аеропортів. Заборона діятиме до рішення про її скасування.

Раніше Turkish Airlines підтвердила, що не продаватиме квитки до Білорусі громадянам Іраку, Сирії та Ємену, за винятком власників дипломатичних паспортів.

Від імені президента Анджея Дуди Кумох подякував "всім, хто брав участь у розмовах у цій справі".

Раніше турецьке МЗС відкинуло звинувачення у спробах представити Туреччину як частину проблеми з мігрантами на кордоні Польщі і Білорусі.

Під час дебатів у Сеймі про кризу на кордоні з Білоруссю Матеуш Моравецький заявив, що йому не подобається "повна синхронізація" турецьких дій з Мінськом і Москвою, тобто участь Туреччини в переміщенні іммігрантів. 

Частина іммігрантів, які прибувають на польський кордон під контролем білоруських служб, прибувають до Мінська зі стамбульського аеропорту, найважливішого в Туреччині. Вони використовують рейси національного перевізника Turkish Airlines.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаБілорусь
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