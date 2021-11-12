Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Турция запретила продавать авиабилеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена

Пятница, 12 ноября 2021, 09:59

Генеральная дирекция гражданской авиации Турции издала приказ о запрете продажи билетов для граждан Ирака, Сирии и Йемена, следующих в Беларусь.

Об этом сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Генеральная дирекция гражданской авиации Турции издала приказ запретить продажу билетов для граждан Ирака, Сирии и Йемена, которые намерены попасть в Беларусь" - сообщил Кумох, отметив, что запрет касается как авиакомпании Turkish Airlines, так и "Белавиа", а также всех аэропортов. Запрет будет действовать до решения об его отмене.

Ранее Turkish Airlines подтвердила, что не будет продавать билеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена, за исключением владельцев дипломатических паспортов.

От имени президента Анджея Дуды Кумох поблагодарил "всех, кто участвовал в разговорах по этому делу".

Ранее турецкий МИД отверг обвинения в попытках представить Турцию как часть проблемы с мигрантами на границе Польши и Беларуси.

В ходе дебатов в Сейме о кризисе на границе с Беларусью Матеуш Моравецкий заявил, что ему не нравится "полная синхронизация" турецких действий с Минском и Москвой, то есть участие Турции в перемещении иммигрантов.

Часть иммигрантов, прибывающих на польскую границу под контролем белорусских служб, прибывают в Минск из стамбульского аэропорта, важнейшего в Турции. Они используют рейсы национального перевозчика Turkish Airlines.

Темы: ТурцияБеларусь
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинские военные готовы уничтожать диверсантов, если те проникнут из Беларуси

фотоУ польской границы со стороны Беларуси открыли огонь в воздух

фото, картаГибридные войска РФ обстреляли минометами жилые дома, люди оказались под завалами

Израиль жестко отреагировал на антисемитский марш националистов в Польше

Россия предоставит Лукашенко истребители и оружие – росСМИ

Грузинские чиновники рассказали о состоянии Саакашвили

Все новости...
Турция
Украинские туристы застряли в Турции из-за смерти члена группы
В Турции возбудили дело из-за сообщений в Twitter о здоровье Эрдогана
Турция вводит бустерную вакцинацию Pfizer
Последние новости
13:47
По итогам климатического саммита 6 автокомпаний откажутся от бензиновых машин
13:25
видеоПольша: белорусы готовят мигрантов к большому прорыву границы, выдают инструкции и газ
13:12
В Киеве 447 новых заражений коронавирусом, десятки человек умерли
12:51
Кулеба попросил ЕС принять меры против дальнейшей агрессии России
12:43
Украинские военные готовы уничтожать диверсантов, если те проникнут из Беларуси
12:15
В Болгарии выбирают президента и третий раз за год - парламент
12:04
фотоУ польской границы со стороны Беларуси открыли огонь в воздух
11:41
Британия призвала европейцев объединиться против "Северного потока-2"
11:37
КМУ уволил главу ГарПока: он заявляет о политическом давлении, а Минэнерго о непрофессионализме
11:21
фото, картаГибридные войска РФ обстреляли минометами жилые дома, люди оказались под завалами
Все новости...