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Окупанти у Криму незаконно заарештували адвоката українських політв'язнів

П'ятниця, 12 листопада 2021, 09:17
Окупанти у Криму незаконно заарештували адвоката українських політв'язнів
Едем Семедляєв. Фото з Telegram Денісової

Підконтрольний Росії суд окупантів у Криму незаконно арештував на 12 діб та оштрафував адвоката українських політв'язнів Едема Семедляєва.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram  

Пряма мова Денісової: "Підконтрольний Росії "Центральний районний суд Сімферополя" незаконно призначив адміністративне покарання у вигляді арешту на 12 діб та штрафу у розмірі 4 тисяч російських рублів адвокату українських політв’язнів Едему Семедляєву".

Деталі: За даними Денісової, 25 жовтня Семедляєв прийшов до відділення російської поліції надати юридичну допомогу активістам, яких затримали під будівлею підконтрольного РФ "Кримського гарнізонного воєнного суду" за підтримку фігурантів "красногвардійської справи Хізб ут-Тахрір".

Стосовно адвоката склали протокол про вчинення адмінправопорушення за ст. 19.3 КоАП РФ (непокора поліції).

Наразі Семедляєв відбуває покарання в ізоляторі тимчасового тримання м. Сімферополя.

Денісова такі дії окупантів назвала "тиском та залякуванням адвокатів в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідчення політики переслідування та репресій кримських татар".

Омбудсмен закликала світову спільноту відреагувати на чергове порушення прав і свобод в окупованому Криму.

Для довідки: Семедляєв є захисником українських політв’язнів Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаїрова, Ремзі Бекірова, Нарімана Мемедемінова, Мемеда Белялова, Еміля Джемаденова, Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова, Рефата Алімова, Ферата Сайфуллаєва.

Усі вони на 12 діб залишилися без адвокатської підтримки. А це є порушенням права на захист, гарантованого ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, та прямим перешкоджанням професійній адвокатській діяльності.

Українська правда
Теми: Кримсудокупація
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