Оккупанты в Крыму незаконно арестовали адвоката украинских политзаключенных

Подконтрольный России суд оккупантов в Крыму незаконно арестовал на 12 суток и оштрафовал адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь Денисовой: "Подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил административное наказание в виде ареста на 12 суток и штрафа в размере 4 тысяч российских рублей адвокату украинских политзаключенных Эдему Семедляеву".

Детали: По данным Денисовой, 25 октября Семедляев пришел в отделение российской полиции оказать юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигурантов "красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир".

В отношении адвоката составили протокол о совершении админправонарушения по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение милиции).

Сейчас Семедляев отбывает наказание в изоляторе временного содержания г. Симферополя.

Денисова такие действия оккупантов назвала "давлением и запугиванием адвокатов во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий крымских татар".

Омбудсмен призвала мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод в оккупированном Крыму.

Для справки: Семедляев является защитником украинских политзаключенных Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаирова, Ремзи Бекирова, Наримана Мемедеминова, Мемеда Белялова, Эмиля Джемаденова, Зеври Абсеитова, Рэмзи Меметова, Рефата Алимова, Ферата Сайфуллаева.

Все они на 12 суток остались без адвокатской поддержки. А это является нарушением права на защиту, гарантированного ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и прямым препятствием профессиональной адвокатской деятельности.