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СБУ затримала жінку, яка підшукувала "кадри" для терористичного угруповання "Оплот"

П'ятниця, 12 листопада 2021, 11:00
фото Донецької обласної прокуратури

Служба безпеки України затримала на Донеччині колишню учасницю незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

Джерело: СБУ, прокуратура Донецької області

Деталі: За даними слідства, до лав бойовиків мешканка Бахмута приєдналась у 2014 році. Зловмисниця входила до складу терористичного угруповання "Оплот".

Як стрілець вона брала участь у збройному супротиві українським військовим підрозділам. Потім її призначили керівником "відділу кадрів", де серед основних завдань був відбір "кандидатів" до груп бойовиків.

Після конфлікту з ватажками угруповання вона залишила його лави. У 2018 році жінка повернулась на підконтрольну українській владі територію регіону, де намагалась переховуватись від правосуддя.

Про її співпрацю з окупаційним режимом стало відомо правоохоронцям, 9 листопада 2021 року жінку затримали.

Під час обшуків за місцем перебування зловмисниці правоохоронці виявили засоби зв’язку та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру в участь у терористичній групі чи терористичній організації. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українська правда
Теми: СБУтероризмДонецька область


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