СБУ задержала женщину, которая подыскивала "кадры" для террористической группировки "Оплот"

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области бывшую участницу незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Источник: СБУ, прокуратура Донецкой области

Детали: По данным следствия, к рядам боевиков жительница Бахмута присоединилась в 2014 году. Злоумышленница входила в состав террористической группировки "Оплот".

Как стрелок она участвовала в вооруженном сопротивлении украинским военным подразделениям. Затем она была назначена руководителем "отдела кадров", где среди основных задач был отбор "кандидатов" в группы боевиков.

После конфликта с предводителями группировки она покинула его ряды. В 2018 году женщина вернулась на подконтрольную украинским властям территорию региона, где пыталась скрываться от правосудия.

О сотрудничестве с оккупационным режимом стало известно правоохранителям, 9 ноября 2021 года женщину задержали.

Во время обысков по месту нахождения злоумышленницы правоохранители обнаружили средства связи и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.