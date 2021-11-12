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Білоруські військові намагалися силою "виштовхати" до Польщі групу мігрантів

П'ятниця, 12 листопада 2021, 10:03
Білоруські військові намагалися силою виштовхати до Польщі групу мігрантів
Скупчення біженців біля кордону в Гродненській області. ФОТо: AFP via Getty Images

Польська поліція заявила, що у четвер ввечері білоруські військові намагалися силою "проштовхати" через кордон Польщі групу мігрантів з близько 35 осіб.

Про це повідомляє Європейська правда.

"Вчора (четвер) близько 20.00 в районі Кушніци білоруське військо з застосуванням сили намагалося проштовхати на польську сторону близько 35 осіб, здебільшого це були жінки і діти. Білоруські військові штовхали цих людей в огорожу, зроблену з колючого дроту, спробі перетину кордону завадили співробітники поліції, прикордонної служби і солдати" - сказав речник Підляської поліції Томаш Крупа.

Він додав, що наразі в цьому місці перебуває група мігрантів з близько 200 осіб, за якою стежать білоруські військові.

Також Крупа повідомив про велику групу мігрантів біля населеного пункту Половце – спроб перетнути кордон вони не чинять.

Як відомо, з 8 листопада до кордону Білорусі з Польщею підійшла безпрецедентно велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після невдалих спроб перейти кордон ЄС вони розбили табір і відтоді залишаються в ньому. 11 листопада у Польщі повідомили про нові спроби силового перетину кордону.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьПольщакордон
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