Белорусские военные пытались силой "вытолкнуть" в Польшу группу мигрантов

Польская полиция заявила, что в четверг вечером белорусские военные пытались силой "протолкать" через границу Польши группу мигрантов примерно из 35 человек.

Об этом пишет Европейская правда.

"Вчера (в четверг) около 20.00 в районе Кушницы белорусское войско с применением силы пыталось протолкнуть на польскую сторону около 35 человек, в основном это были женщины и дети. Белорусские военные толкали этих людей в ограждение, сделанное из колючей проволоки, попытке пересечения границы помешали сотрудники пограничной службы и солдаты", - сказал спикер полиции Подляского воеводства Томаш Крупа.

Он добавил, что в настоящее время в этом месте находится группа мигрантов из 200 человек, за которой следят белорусские военные.

Также Крупа сообщил о большой группе мигрантов возле населенного пункта Половце – попыток пересечь границу они не предпринимают.

Как известно, с 8 ноября к границе Белоруссии с Польшей подошла беспрецедентно большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После неудачных попыток перейти границу ЕС они разбили лагерь и остаются в нем. 11 ноября в Польше сообщили о новых попытках силового пересечения границы.