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У Києві посилюють контроль над дотриманням протиепідемічних заходів

П'ятниця, 12 листопада 2021, 11:30
Перевірка Covid-сертифікатів, фото пресслужби Віталія Кличка

У всіх районах столиці посилюють контроль над дотриманням протиепідемічних заходів в умовах "червоної" зони, вирішив штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Джерело: Офіційний портал Києва 

Деталі: Згідно з протоколом засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 11 листопада, для контролю за дотриманням суб’єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів кількість робочих груп збільшать до 4-х у кожному районі міста. 

До робочих груп залучать посадових осіб районних держадміністрацій, столичних управлінь Держпродспоживслужби та Національної поліції, а також КП "Муніципальна охорона".

Нагадаємо: Із 1 листопада Київ перебуває у "червоній" зоні епідемічної небезпеки поширення Covid-19. У місті діють суворі протиепідемічні обмеження.

Контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів у столиці забезпечують РДА, департамент муніципальної безпеки КМДА, головне управління Держпродспоживслужби в Києві, державна установа "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", ГУ Нацполіції в Києві, управління Патрульної поліції в Києві, КП "Муніципальна охорона", КП "Київпастранс".

За порушення карантинних обмежень передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця санкція передбачає штраф: для громадян – від 17 000 до 34 000 гривень, а для посадових осіб – від 34 000 до 170 000 гривень. 

Теми: КиївкарантинепідеміяCovid-2019


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